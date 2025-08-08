Конкурентка Свитолиной за место в рейтинге WTA пропустит US Open 2025
Теннисистка сосредоточится на восстановлении, её место в сетке займет Джил Тайхманн
около 2 часов назад
Паулa Бадоса
Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая является 12-й ракеткой мира по рейтингу WTA, не выступит на US Open-2025 из-за проблем со спиной.
27-летняя спортсменка сообщила о решении сняться с турнира, чтобы сосредоточиться на восстановлении.
В 2024 году Бадоса дошла до четвертьфинала US Open, где уступила американке Эмме Наварро. Ее место в основной сетке соревнований займет швейцарка Джил Тайхманн, которая получила шанс выступить благодаря рейтингу.
US Open-2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.
