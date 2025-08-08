Олег Гончар

Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая является 12-й ракеткой мира по рейтингу WTA, не выступит на US Open-2025 из-за проблем со спиной.

27-летняя спортсменка сообщила о решении сняться с турнира, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

В 2024 году Бадоса дошла до четвертьфинала US Open, где уступила американке Эмме Наварро. Ее место в основной сетке соревнований займет швейцарка Джил Тайхманн, которая получила шанс выступить благодаря рейтингу.

US Open-2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, ранее стали известны соперницы украинцев на тысячнике в Цинциннати.