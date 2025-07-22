Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью sport-express.ua дала оценку собственным выступлениям в сезоне-2025:

Я оцениваю этот сезон как довольно ровный.

Было много маленьких и больших побед – таких, которые остаются за кадром, которые мало кто видит или знает. Однако для меня именно они являются самыми важными. Я считаю, что делаю хорошую работу. Моя команда – тоже. И я верю, что это обязательно даст результат.

Если сравнивать, то старт прошлого сезона, наверное, был сильнее этого. Тем не менее до Ролан Гаррос я демонстрировала очень стабильный уровень (в 1/64 финала Ролан Гаррос-2025 Костюк проиграла Саре Бейлек 0:2). На большинстве турниров мне удавалось проходить достаточно далеко. Было немало хороших матчей и переломных моментов, хоть в этом году мне не всегда везло с жеребьевкой, плюс – две травмы, и еще дважды я сильно болела прямо во время турниров. Конечно, это не облегчало сезон.

Но я довольна тем, как выходила из каждой сложной ситуации, и продолжаю это делать. Теннис – это всегда немного похоже на американские горки. Каждую неделю нужно снова выходить на корт, бороться, показывать результат. Лишь единицам удается делать это стабильно – из недели в неделю доходить до финальных стадий. К сожалению, я пока не среди этих единиц, но движусь туда.

А что насчет Roland Garros?

Это был трудный турнир. Там не сложилось много вещей: как я себя чувствовала, что происходило вокруг, какое было настроение… Не могу сказать, что что-то конкретное пошло не так, но в целом все сложилось не в мою пользу. И, конечно, это повлияло на игру. Матч вышел неудачным, но я точно вынесла из него важные уроки.

Напомним, что Марта попала в заявку сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг.