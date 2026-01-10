Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на пути в финал турнира в Брисбене. Украинку цитирует btu.org.ua:

Я начала матч просто невероятно. Но мы все люди, и я понимала: рано или поздно это закончится. Возможно, сегодня, возможно, не сегодня. Я очень довольна тем, как смогла продержаться до самого конца матча.

Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0, и как будто ожидаешь, что все так и закончится. Но напротив была потрясающая теннисистка, игрок топ-10 на протяжении многих лет. Я ожидала борьбы, ожидала, что она вернется в матч.

Я была напряжена до последнего розыгрыша. Честно говоря, я даже подумала, что промахнулась, но мяч попал в корт – и так... Я очень-очень счастлива выйти в финал.

Что стало фактором победы

Думаю, я не спешила в розыгрышах. Против Джесс очень важно заставлять её играть, заставлять её бегать. Мне кажется, сегодня я делала это очень хорошо, меняла темп. К тому же сегодня было намного теплее, чем в мои предыдущие матчи, мяч летел быстрее, и это тоже давало мне определенное преимущество. Розыгрыши получались короче, и я очень рада, что сегодня они были именно такими.

Но, если честно, теннис – настолько сложный вид спорта, что редко все решает что-то одно. Это всегда комбинация факторов. Просто для меня сегодня был действительно очень хороший день.

В финале соревнований Костюк сыграет с первой ракеткой мира ариной сабаленко.