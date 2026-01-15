Людмила Кіченок вышла в финал турнира в Аделаиде
Украинка сыграет за 25-й титул в парном разряде
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Людмила Киченок и американка Дезире Кравчик вышли в финал парного разряда турнира WTA 500 в Аделаиде.
В полуфинале они победили Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 6:2, 3:6, 10:7.
Киченок вышла в свой 25-й финал в парном разряде на уровне WTA.
В финале украинско-американский дуэт сыграет против пары Катержина Синякова (Чехия) и Чжан Шуай (Китай). Финалы парного разряда запланированы на субботу, 11 января.
Напомним, Людмила Киченок отправила домой россиянок на старте парного турнира в Аделаиде.
