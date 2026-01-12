Людмила Киченок отправила домой россиянок на старте парного турнира в Аделаиде
Судьба матча решилась на тай-брейке
около 11 часов назад
Людмила Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Людмила Киченок и американка Дезире Кравчик успешно начали выступления на парном турнире WTA 500 в Аделаиде.
Людмила и Дезире со счетом 4:6, 6:4, 10:6 победили нейтральных спортсменок из России Ирину Хромачеву и Александру Панову.
Матч длился 1 час и 32 минуты. За это время украинско-американский дуэт подал 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 из 4 брейк-поинтов.
