Олег Гончар

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 24) и 27-летняя японка Наоми Осака (WTA 49) снялись с турнира WTA 1000 в Цинциннати. Об этом сообщило издание ВТУ.

Официальная причина отказа Мбоко — травма запястья, тогда как Осака объяснила свое решение изменением расписания.

7 августа теннисистки соревновались в финале WTA 1000 в Монреале, где победу одержала Мбоко. Благодаря высокому рейтингу обе должны были пропустить первый раунд в Цинциннати.

Отсутствие Мбоко и Осаки привело к изменениям в сетке турнира. В первом раунде состоятся дополнительные матчи: Ива Йович против Соланы Сьерры и Кристина Букша против Юань Юэ.