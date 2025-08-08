Владимир Кириченко

85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада).

В финале турнира Виктория со счетом 2:6, 6:4, 6:1 обыграла в трех сетах японку Наоми Осаку (WTA, 49).

Матч длился 2 часа 5 минут. За это время Мбоко сделала четыре подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала восемь из девяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Для 18-летней Мбоко это первый титул в профессиональной карьере. Благодаря победе в турнире канадка поднимется на 25-ю строку рейтинга WTA.

Напомним, Осака впервые за 3 года сыграла в финале турнира WTA 1000.