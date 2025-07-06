На Wimbledon-2025 12 победителей Шлемов не смогли дойти до 1/8 финала
В Лондоне продолжают происходить сенсации
около 2 часов назад
Вчера, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились матчи третьего раунда Wimbledon-2025.
На вторую неделю турнира не смогли выйти 12 чемпионов турниров Большого шлема.
В первом круге борьбу завершили Кори Гауфф, Петра Квитова, Виктория Азаренко, Елена Остапенко и Даниил Медведев. Во втором – Маркетта Вондроушова и София Кенин. В третьем – Наоми Осака, Барбора Крейчикова, Мэдисон Киз, Эмма Радукану и Елена Рыбакина.
На вторую неделю соревнований вышли Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Марин Чилич, Ига Швентек и Арина Соболенко.
Действующим чемпионом Wimbledon в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В женском одиночном разряде – чешка Крейчикова.
Напомним, Джокович стал третьим игроком в истории, который добился 100 побед на Wimbledon.
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