Олег Гончар

Четырехкратная победительница турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 14) заявила, что стремится завершить сезон в Топ-10 рейтинга WTA. Об этом японская теннисистка рассказала в интервью Tennis365.

Конечно, я хочу завершить год в Топ-10, но не хочу чрезмерно зацикливаться на этом. Во время турниров в США, когда у меня была удачная серия, я почти не думала о рейтингах. Но Томаш Викторовски (тренер) напомнил, что разница между 16-м и более высокими местами посева может быть существенной. Так что считаю, что это и будет моей целью до конца сезона. Наомі Осака

Осака, вернувшаяся на корт после рождения ребенка, в этом сезоне демонстрирует стабильный прогресс. В сезоне-2025 она уже дошла до финала в одном из турниров и имеет серию из нескольких побед подряд.