Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступление в одиночном разряде Wimbledon-2026 уже в первом круге, уступив «нейтральной» Анне Блинковой.

Перед матчем именно украинка считалась фавориткой, так как занимала 55-е место в рейтинге WTA, в то время как ее соперница — 114-е. Однако подтвердить статус фаворитки Стародубцевой не удалось.

Матч начался для Юлии успешно: в напряженной борьбе она выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6. Однако далее инициатива полностью перешла к Блинковой, которая в следующих двух партиях отдала украинке только пять геймов.

Для Стародубцевой это второе поражение в трех матчах против Блинковой. В прошлом году украинка уступила ей на старте US Open, а в этом сезоне смогла взять реванш в первом круге Roland Garros.

Юлия в третий раз сыграла в основной сетке Wimbledon. В двух предыдущих сезонах ей удавалось дойти до второго круга, однако в этот раз преодолеть стартовый раунд не удалось.

Несмотря на вылет из одиночного турнира, Стародубцева продолжит выступление в Великобритании в парном разряде. Там ее партнершей станет американка Пейтон Стернс.

Также сегодня по крайней мере одна украинка прекратит борьбу на Wimbledon.