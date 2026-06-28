«Жереб действительно тяжелый»: Снегур отреагировала на украинское дерби против Свитолиной на Wimbledo
Игра состоится 30 июня
около 4 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (78 WTA) прокомментировала предстоящий поединок против соотечественницы Элины Свитолиной (8 WTA) в первом круге основной сетки Wimbledon.
Спортсменка признала сложность противостояния с представительницей первой десятки мирового рейтинга, однако подчеркнула готовность к борьбе. Слова приводит РБК-Украина.
Жереб действительно тяжёлый, учитывая, что это игрок из топ-10. Но это уже случилось, поэтому нужно выходить и играть. Хотя я понимаю, что матч будет трудным для меня.
Предстоящий поединок станет первой очной встречей теннисисток на профессиональном уровне. Матч запланирован на вторник, 30 июня.
Экс-чемпионку Wimbledon дисквалифицировали на четыре года.