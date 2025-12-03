Олейникова не смогла выйти в четвертьфинал Challenger
Украинка в Эквадоре уступила словенке Герцог
около 7 часов назад
Фото: tennis.org.ua
Александра Олейникова (WTA, 96) во втором круге турнира серии Challenger в Эквадоре проиграла Полоне Херцог (WTA, 672) 6:4, 3:6, 3:6.
За 2 с половиной часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из десяти и 4 раза ошиблась при подаче. Это была четвертая встреча теннисисток – Олейникова уступила в третий раз.
