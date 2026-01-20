Олег Гончар

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) в интервью французскому изданию L’Équipe резко высказалась относительно присутствия российских и белорусских теннисисток.

Олейникова заявила, что считает неприемлемым допуск спортсменов из этих стран к турнирам, тогда как в других видах спорта действуют отстранения. По её словам, попытки изобразить ситуацию так, будто все «просто теннисисты», не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что многие игроки открыто поддерживают авторитарные режимы, ведущие агрессию против Украины.

Приводя конкретные примеры, теннисистка упомянула первую ракетку мира Арину Соболенко, которая в 2020 году подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко во время массовых протестов в Беларуси и публично называла его своим президентом. Также она привела пример россиянки Дианы Шнайдер, которая получила государственную награду от Владимира Путина и заявляла, что будет рада получить знак отличия от своего президента.

Кроме того, Олейникова обратила внимание на участие отдельных игроков в выставочном турнире «Газпрома» в Санкт-Петербурге — компании, которая является одним из ключевых спонсоров войны против Украины. Она отметила, что среди участников был, в частности, Даниил Медведев, тогда как она в это же время просыпалась от взрывов в Киеве.

Напомним, ранее Олейникова уступила Киз на старте Australian Open-2026.