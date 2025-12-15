Олейникова резко раскритиковала решение МОК по российским юниорам
Теннисистка заявила, что решение МОК фактически легитимирует государственные символы страны-агрессора
40 минут назад
Украинская теннисистка Александра Олийникова (96 WTA) в социальной сети резко отреагировала на решение Международного олимпийского комитета по допуску российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям.
МОК планирует разрешить российским юниорам соревноваться на Олимпиаде-2026 под своим флагом и с гимном. И я постоянно задаю себе вопрос: как этот мир погрузился в такое полное отсутствие эмпатии к детям, чьи родители воюют? К детям, которые потеряли мать или отца из-за этой войны? российские символы - это символы агрессии.
А вот еще один вопрос: действительно ли приемлемо, чтобы МОК отправлял подросткам, многих из которых уже сформировала пропаганда, послание, что мир готов это принять? Что нормально приезжать в чужую страну убивать, а потом мы будем включать ваш гимн - гимн, который стал символом насилия и убийств? «Спасибо» за то, что помогаете России воспитывать следующее поколение убийц и фашистов.
Если вы не готовы принять мир, где детей учат, что символы террористических государств - это нормально, пожалуйста, выскажитесь и поделитесь этим. Выступите против этого ужасного решения.
Олийникова проведет подготовку к Australian Open в Киеве.