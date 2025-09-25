Остапенко тренируется в Пекине с российским экс-депутатом
Бывшая партнерша Людмилы Киченок получает опыт от Сафина
1 день назад
Елена Остапенко
24-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии в Пекине провела тренировку с двукратным чемпионом турниров Grand Slam и экс-первой ракеткой мира, бывшим депутатом Госдумы РФ Маратом Сафиным.
Во втором круге пекинского «тысячника» Остапенко сыграет с австралийкой Присциллой Хон. Сафин же находится в Китае, сопровождая российского теннисиста Андрея Рублёва, которого он тренирует с весны 2025 года. В первом круге турнира ATP-500 Рублёв встретится с итальянцем Флавио Коболли.
Напомним, ранее российский экс-депутат принял участие в официальном мероприятии US Open-2025.
