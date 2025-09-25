Олег Гончар

24-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии в Пекине провела тренировку с двукратным чемпионом турниров Grand Slam и экс-первой ракеткой мира, бывшим депутатом Госдумы РФ Маратом Сафиным.

Во втором круге пекинского «тысячника» Остапенко сыграет с австралийкой Присциллой Хон. Сафин же находится в Китае, сопровождая российского теннисиста Андрея Рублёва, которого он тренирует с весны 2025 года. В первом круге турнира ATP-500 Рублёв встретится с итальянцем Флавио Коболли.

Напомним, ранее российский экс-депутат принял участие в официальном мероприятии US Open-2025.