Олег Гончар

Бывший российский теннисист Марат Сафин, чемпион US Open 2000 года, принял участие в церемонии жеребьевки перед финальным матчем US Open-2025.

В решающем поединке играли первая ракетка мира Янник Синнер и Карлос Алькарас.

45-летний бывший российский депутат вышел на корт вместе с судьей и ребенком, который бросил монетку для жеребьевки, после чего сфотографировался с обоими теннисистами.

Сафин был депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия» в 2011–2017 годах.

Отметим, что на US Open-2025 он также работал тренером российского теннисиста Андрея Рублева.

Напомним, в финале турнира Алькарас победил Синнера.