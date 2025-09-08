Бывший российский депутат принял участие в официальном мероприятии US Open-2025
Бывший теннисист принял участие в жеребьёвке
10 минут назад
Бывший российский теннисист Марат Сафин, чемпион US Open 2000 года, принял участие в церемонии жеребьевки перед финальным матчем US Open-2025.
В решающем поединке играли первая ракетка мира Янник Синнер и Карлос Алькарас.
45-летний бывший российский депутат вышел на корт вместе с судьей и ребенком, который бросил монетку для жеребьевки, после чего сфотографировался с обоими теннисистами.
Сафин был депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия» в 2011–2017 годах.
Отметим, что на US Open-2025 он также работал тренером российского теннисиста Андрея Рублева.
Напомним, в финале турнира Алькарас победил Синнера.