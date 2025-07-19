Владимир Кириченко

Сегодня, 18 июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№39 WTA) проведет полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Гамбурге.

Украинка сыграет против француженки Луис Буассон (№63 WTA).

Начало матча – не ранее 16.30 по Киеву. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платформе Setanta и YouTube-канале Setanta Sports.

Это будет первая официальная встреча теннисисток.

Даяна в третий раз в этом году вышла в полуфинал. В начале июля Ястремская дошла до третьего круга Wimbledon, где уступила Джессике Боусас Манейро.

Буассон в этом году в статусе 361-й ракетки мира дошла до полуфинала Roland Garros, где уступила американке Кори Гауфф.

Ранее Ястремская прокомментировала победу над Далмой Галфи в четвертьфинале турнира в Гамбурге.