Алекс де Мінор не зазнал ни одного поражения
В Сан-Франциско, штат Калифорния, США завершился розыгрыш Кубка Лейвера. В третий раз победу над сборной Европы одержала сборная мира, сократив отставание в противостоянии до 3:5.
Каспер Рууд – Райли Опелка 6:4, 7:6 (4)
Якуб Меншик – Алекс Микельсен 6:1, 6:7 (3), 10-8
Флавио Коболли – Жоау Фонсека 4:6, 3:6
Карлос Алькарас / Якуб Меншик – Тейлор Фриц / Алекс Микельсен 7:6 (7), 6:4
Александр Зверев – Алекс де Минор 1:6, 4:6
Хольгер Руне – Франсиско Черундоло 3:6, 6:7 (5)
Карлос Алькарас – Тейлор Фриц 3:6, 2:6
Каспер Рууд / Хольгер Руне – Алекс де Минор / Алекс Микельсен 3:6, 4:6
Карлос Алькарас / Каспер Рууд – Алекс Микельсен / Райли Опелка 7:6 (4), 6:1
Якуб Меншик – Алекс де Минор 3:6, 4:6
Карлос Алькарас – Франсиско Черундоло 6:2, 6:1
Александр Зверев – Тейлор Фриц 3:6, 6:7 (4)
Напомним, что сборная Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
