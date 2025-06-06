Сегодня пройдут полуфинальные матчи Roland Garros у мужчин
Первыми на корт выйдут Музетти и Алькарас
около 14 часов назад
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Сегодня, 6 июня, пройдут полуфинальные матчи Roland Garros-2025 в мужском одиночном разряде.
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (№7 ATP) сыграет против испанца Карлоса Алькараса (№2 ATP). Начало – не раньше 15.30.
Легендарный серб Новак Джокович (№6 ATP) встретится с итальянцем Янником Зиннером (№1 ATP). Начало – не раньше 20.00.
Roland Garros. Grand Slam. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/2 финала
Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)
Янник Зиннер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)
Финал состоится в воскресенье, 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Алькарас.
Ранее определились финалистки Roland Garros-2025 в одиночном женском разряде.