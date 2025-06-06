Сегодня пройдут полуфинальные матчи Roland Garros у мужчин

Первыми на корт выйдут Музетти и Алькарас

около 14 часов назад

Карлос Алькарас / Фото - ATP
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Сегодня, 6 июня, пройдут полуфинальные матчи Roland Garros-2025 в мужском одиночном разряде.

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (№7 ATP) сыграет против испанца Карлоса Алькараса (№2 ATP). Начало – не раньше 15.30.

Легендарный серб Новак Джокович (№6 ATP) встретится с итальянцем Янником Зиннером (№1 ATP). Начало – не раньше 20.00.

Roland Garros. Grand Slam. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/2 финала

Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)

Янник Зиннер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Финал состоится в воскресенье, 8 июня. Действующим чемпионом турнира является Алькарас.

Ранее определились финалистки Roland Garros-2025 в одиночном женском разряде.

Поделиться

ТеннисНовости СпортаЯнник Синнер Карлос АлькарасЛоренцо МузеттиНовак Джокович

Материалы по теме

Roland Garros

Определились финалистки Roland Garros-2025

1 день назад

Іга Швьонтек

Скандал на Roland Garros. Швьонтек недовольна судейством в полуфинале

1 день назад

Новак Джокович / Фото - АТР

Джокович на Roland Garros установил уникальное историческое достижение

1 день назад

Новак Джокович / Фото - АТР

Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал Roland Garros-2025

2 дня назад