Владимир Кириченко

24-летняя польская теннисистка, четвертая ракетка мира Ига Швентек стала третьей теннисисткой в Открытую эру, которая выиграла все свои первые шесть финалов турниров Большого шлема.

Ранее подобное достижение покорялось лишь двум теннисисткам: австралийке Маргарет Корт и американке Монике Селеш.

Отметим, что финал и победа на Wimbledon первые в карьере польской спортсменки.

Напомним, в решающем матче Wimbledon-2025 Швентек обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).

Wimbledon дополнил коллекцию. Швентек с трофеями на грунте, харде и траве