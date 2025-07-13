Швентек повторила редкое достижение, которое покорялось лишь двум в Открытую эру
Ига снова вписала свое имя в историю тенниса
22 минуты назад
Ига Швёнтек / Фото - WTA
24-летняя польская теннисистка, четвертая ракетка мира Ига Швентек стала третьей теннисисткой в Открытую эру, которая выиграла все свои первые шесть финалов турниров Большого шлема.
Ранее подобное достижение покорялось лишь двум теннисисткам: австралийке Маргарет Корт и американке Монике Селеш.
Отметим, что финал и победа на Wimbledon первые в карьере польской спортсменки.
Напомним, в решающем матче Wimbledon-2025 Швентек обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).
Wimbledon дополнил коллекцию. Швентек с трофеями на грунте, харде и траве
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