Швёнтек вернётся в топ-3 рейтинга WTA после победы на Уимблдоне-2025
Между полькой и Соболенко огромная пропасть
около 1 часа назад
Ига Швёнтек / Фото - WTA
Польская теннисистка Ига Швёнтек поднимется на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Wimbledon-2025.
В финале турнира представительница Польши была сильнее американки Аманды Анисимовой (6:0, 6:0).
В онлайн-рейтинге Швёнтек имеет в активе 6813 очков. Она отстает от лидера Арины Соболенко на 5607 очков.
Отметим, это первая победа Швёнтек на легендарном лондонском турнире. Таким образом, Ига имеет трофеи уже на трех разных покрытиях (грунт, хард и трава).
Напомним, Швёнтек повторила редкое достижение, которое покорялось лишь двум в Открытую эру.
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