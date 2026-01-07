Олег Гончар

Во втором круге турнира в австралийской Канберре украинка Дарья Снигур (WTA 149) победила Ень Шуо Лян (WTA 394) из Тайбея.

Матч завершился в пользу Снигур со счётом 6:4, 6:2.

Игра длилась 73 минуты, за которые Снигур подала два эйса, сделала четыре двойные ошибки и реализовала семь из четырнадцати брейков.

Ень Шуо Лян не подала эйсов, допустила шесть двойных ошибок и использовала четыре из своих шести брейков.

В четвертьфинале Снигур сыграет с Симоной Вальтерт (WTA 88) из Швейцарии. Теннисистки сыграли друг с другом шесть матчей и на данный момент у них по три победы.

Напомним, Даяна Ястремская вышла в третьий круг турнира в Брисбене.