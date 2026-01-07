Снегур пробилась в четвертьфинал турнира в Канберре
Украинка победила соперницу в двух сетах
Дарья Снигур / Фото: j48tennis.ne
Во втором круге турнира в австралийской Канберре украинка Дарья Снигур (WTA 149) победила Ень Шуо Лян (WTA 394) из Тайбея.
Матч завершился в пользу Снигур со счётом 6:4, 6:2.
Игра длилась 73 минуты, за которые Снигур подала два эйса, сделала четыре двойные ошибки и реализовала семь из четырнадцати брейков.
Ень Шуо Лян не подала эйсов, допустила шесть двойных ошибок и использовала четыре из своих шести брейков.
В четвертьфинале Снигур сыграет с Симоной Вальтерт (WTA 88) из Швейцарии. Теннисистки сыграли друг с другом шесть матчей и на данный момент у них по три победы.
Напомним, Даяна Ястремская вышла в третьий круг турнира в Брисбене.
