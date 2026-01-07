Олег Гончар

Во втором круге турнира в австралийском Брисбене украинка Даяна Ястремская (WTA 27) победила Лейлу Фернандес (WTA 22) из Канады.

Матч завершился в пользу Ястремской со счетом 6:1, 6:2.

Матч длился 62 минуты, за которые Ястремская подала один эйс, не совершила двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейков.

Фернандес эйсов не подавала, допустила семь двойных ошибок и не использовала ни одного из своих трех брейков.

Для теннисисток это был четвертый очный матч и вторая победа Даяны.

В третьем круге Ястремская сыграет против шестой ракетки мира Джессики Пегулы. Они играли друг против друга лишь один раз. В 2022 году на Кубке Билли Джин Кинг украинка победила в двух сетах.

Напомним, ранее Ястремская с победы стартовала на турнире в Брисбене.