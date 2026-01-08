Олег Гончар

В четвертьфинале турнира WTA 125 в Канберре (Австралия) украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) обыграла Симону Вальтерт (WTA 88) из Швейцарии.

Снигур победила со счетом 6:2, 6:4.

Матч против первой сеяной длился 85 минут, за которые Снигур подала один эйс против трех у соперницы. При этом, обе теннисистки допустили по пять двойных ошибок.

Также Снигур использовала шесть из 11 брейков против трех из семи у соперницы.

Для теннисисток это был седьмой очный матч и четвертая победа украинской спортсменки.

В полуфинале Снигур сыграет против Джоанны Гарленд (WTA 129) из Тайбея.

Напомним, Снигур во втором круге турнира победила Ень Шуо Лян.