Соболева одержала победу на старте турнира в Словении
Украинка в первом круге в двух сетах обыграла местную теннисистку Новак
около 2 часов назад
Фото: Instagra
Анастасия Соболева (WTA, 267) в первом круге турнира серии Challenger в словенской Любляне победила Кристину Новак (WTA, 821) 7:6(3), 6:1.
За полтора часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 3 брейк-поинта из шести и дважды ошиблась при подаче. Словенка сделала 3 эйса, 1 брейк и 7 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.
