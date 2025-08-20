Соболева, как и другие украинцы в квалификации US Open, выбыла в первом круге
Представители Украины завершили выступления на стадии первого круга квалификации
около 2 часов назад
Анастасия Соболева / Фото: btu.org.ua
В первом круге квалификации US Open украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 272) проиграла американке Саше Викери (WTA 559) со счетом 5:7, 5:7.
Матч длился 97 минут, за которые Соболева ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
Отметим, что Соболева второй год подряд выступила в квалификации US Open и снова вылетела в первом круге.
Напомним, ранее в первом круге квалификации US Open вылетели из турнира Дарья Снигур, Александра Олийныкова и Виталий Сачко.
