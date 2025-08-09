Колишній український тенісист, який нині служить у силах оборони України, в Instagram відреагував на заяву ексгравця ATP, який закликав повернути російським тенісистам право виступати під національним прапором.

Стаховський зробив Існеру дві публікації. У першій Сергій написав, що хотів би запросити американця в Україну, щоб той на власні очі побачив наслідки війни і сам оцінив, чи заслуговують російські спортсмени на повернення прапора.

Стаховський наголосив, що жоден із російських тенісистів, за яких заступається Існер, не засудив вторгнення Росії в Україну.

У другій сторіс Стаховський розмістив відео з наслідками російських обстрілів Києва, які сталися минулого тижня, і звернувся до Існера, зазначивши, що ці кадри можуть освіжити його пам’ять.