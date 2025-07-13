Ирина Павлюк

Синнер стремится к реваншу против Алькараса в громком финале Уимблдона

Менее чем через полтора месяца после эпической пятиматчевой битвы на Ролан Гаррос, Карлос Алькарас и Янник Синнер снова сойдутся – на этот раз в финале Уимблдона-2025. Это будет вторая подряд встреча испанца и итальянца в финалах турниров Большого шлема.

We watched in awe in Paris. Now, the privilege is ours.#Wimbledon pic.twitter.com/fFXvoPRdSl — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Оба теннисиста – Алькарасу 22, Синнеру 23 – выиграли семь из последних восьми мейджоров, поровну поделив между собой шесть из них с начала 2024 года. Их уже сравнивают с «Большой тройкой», но сами игроки остаются сдержанными.

«Мы еще очень молоды», – сказал Алькарас. – «Чтобы садиться за один стол с Федерером, Надалем и Джоковичем, нам нужно еще пять-десять лет стабильных результатов».

Синнер также не спешит с громкими заявлениями:

«Шесть турниров за полтора года – это еще не масштабы «Большой тройки». Пока без названий».

Преимущество Алькараса

Испанец ведет в личных встречах 8:4 и выиграл последние пять матчей против Синнера, включая финалы в Риме и Париже. Его победа на Уимблдоне позволит увеличить отрыв в гонке за №1 до 2940 очков.

На Ролан Гаррос Синнер имел три матчбола, но не смог завершить игру. Алькарас тогда выиграл 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) – один из величайших финалов в истории.

Несмотря на это поражение, Синнер сказал, что не позволяет ей влиять на его психологию:

«Я не думаю об этом каждый день, но во время игры она может всплыть в памяти».

Алькарас признает, что Синнер использует поражение как мотивацию:

«Он станет сильнее, и физически, и психологически. В воскресенье он отдаст 100%».

Сравнение стилей

Их игра – контраст стилей. Алькарас – артист, способный импровизировать, выполнять резаные удары, выходы к сетке и дропшоты. Синнер – машина стабильности с глубоким и плоским ударом с основной линии.

В сезоне 2022 Синнер победил Алькараса в 4 сетах в 1/8 финала Уимблдона, но ныне оба – совершенно другие игроки.

Американец Тейлор Фриц, который проиграл Алькарасу в полуфинале (6-4, 5-7, 6-3, 7-6), признал, что испанец является менее предсказуемым соперником:

«Синнер отлично играет с основной линии, но Алькарас – более непредсказуем. У него больше вариантов».

Сезон и путь до финала

Jannik Sinner has now reached the final of the last four Grand Slams 😤#Wimbledon pic.twitter.com/5AWdvdsPgq — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Синнер обыграл Джоковича в полуфинале со счётом 6-3, 6-3, 6-4, не проиграв ни одного сета за турнир, кроме встречи с Григоровым Димитровым, где болгарин снялся из-за травмы.

Алькарас же проиграл пять сетов на пути к финалу, включая драматическое начало против Фабио Фоньини, но как всегда пик формы пришёлся на решающие матчи.

В 22 года Алькарас имеет 5 побед в финалах турниров Большого шлема – лучший старт после Роджера Федерера (7-0).

Финал Уимблдона: дата и время

Финальный матч Синнер - Алькарас состоится в воскресенье, 13 июля, в 18:00 по киевскому времени на центральном корте Всеанглийского клуба. Прямая трансляция – на Setanta Sports Ukraine.