Олег Гончар

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 1) выиграл US Open-2025, победив в финале бывшую первую ракетку мира Янника Синнера (ATP 2) со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Благодаря этой победе он заработал $5 млн призовых.

Эта победа стала для 22-летнего Алькараса седьмым титулом в этом сезоне и 23-м в карьере. Благодаря победе он вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

Общая сумма призовых за карьеру испанца достигла $53,5 млн, что выводит его на шестое место в историческом рейтинге по заработкам, позади Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Энди Маррея и Александра Зверева.

В 2025 году Алькарас заработал $15,6 млн, став лидером тура по призовым. Титул в Нью-Йорке стал его вторым на US Open после 2022 года и четвертым на турнирах Grand Slam.