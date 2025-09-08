Олег Гончар

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 1) прокомментировал свою победу над бывшей первой ракеткой мира Янником Синнером в финале US Open-2025 со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

В послематчевом интервью на корте Алькарас поблагодарил свою команду и семью за поддержку, которая, по его словам, стала ключевой в достижении этого успеха. Он отметил важность работы тренерского штаба, который помогает ему расти как профессионалу и человеку, а также поддержку родственников, в частности брата, дяди, родителей и младших братьев, которые смотрели матч дома.

«Каждое мое достижение — ваша заслуга, и эта победа — тоже ваша. Мне очень повезло с людьми, которые меня окружают». Карлос Алькарас

Говоря о соперничестве с Синнером, Алькарас отметил, что не считает игру итальянца предсказуемой, но хорошо понимает его стиль благодаря многочисленным матчам между ними. Он признался, что смотрит много матчей итальянца, чтобы анализировать его тактику, а также потому, что ему нравится наблюдать за его игрой.

«Я знаю его главное оружие и стараюсь сосредотачиваться на них. Но даже если иногда кажется, что я понимаю его стиль, играть против него очень сложно, особенно в длинных розыгрышах». Карлос Алькарас

Эта победа стала для 22-летнего Алькараса вторым титулом US Open (первый — в 2022 году) и подняла его на первую строчку рейтинга ATP.