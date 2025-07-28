Денис Седашов

Третья ракетка мира Ига Швёнтек на пресс-конференции в Торонто поделилась мыслями о том, с какими трудностями сталкивается теннисистка, возглавляющая рейтинг WTA.

Подняться на вершину — это уже вызов. Но еще сложнее — удержаться там. Особенно трудно психологически. Нужна немалая ментальная выносливость и стабильность, ведь нужно быть готовой к каждому турниру — как физически, так и морально. Іга Швьонтек

Напомним, в настоящее время Швёнтек занимает третье место в обновлённом рейтинге WTA. Первая – арина сабаленко.

Свитолина сохранила место в топ-15 рейтинга WTA, Костюк потеряла одну позицию.