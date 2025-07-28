Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Надежда Киченок одержала свою 11-ю победу в парных турнирах WTA.

Вчера, 26 июля, 33-летняя украинская теннисистка вместе с японкой Макото Ниномией победили в финале парного турнира WTA 250 в Праге чешек Люцию Гавличкову и Люси Самсон (1:6, 6:4, 10-7).

Этот триумф позволил Надежде Киченок сравняться по количеству выигранных титулов в парном разряде турниров WTA и Grand Slam с другой украинской теннисисткой и своей сестрой – Людмилой Киченок.

Теперь обе теннисистки имеют по 11 побед на турнирах WTA или Grand Slam в парном разряде, что является рекордным показателем в истории независимой Украины.

Отметим, что Людмила выиграла 10 турниров WTA в парном разряде, а также US Open 2024.

7 побед в период независимой Украины на турнирах парного разряда за свою карьеру одержала Наталия Медведева, которая является третьей украинкой по этому показателю за времена независимой Украины.

В целом на счету Медведевой 12 побед в парных турнирах с учетом выступлений под флагом СССР.

Напомним, Украина определилась с местом проведения домашнего матча Кубка Дэвиса.