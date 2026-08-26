Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Монтеррее
Юлия в двух сетах обыграла представительницу Индонезии
Юлия Стародубцева / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №78) сыграла во втором раунде турнира WTA 500 в Монтеррее.
Стародубцева со счетом 6:4, 6:3 обыграла индонезийку Джанис Тджен (№35 WTA).
Матч длился 1 час 58 минут. За это время Стародубцева выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки.
Это была первая официальная встреча теннисисток.
Стародубцева на старте турнира обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (WTA №48) – 6:3, 6:4. Тджен победила украинку Даяну Ястремскую (№112 WTA) – 2:6, 6:3, 7:6.
Напомним, Виталий Сачко успешно начал путь до основной сетки US Open-2026.