Денис Седашов

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) успешно начал выступления в квалификационном турнире Открытого чемпионата США 2026 года.

В первом круге украинец в двух сетах победил представителя Бельгии Готье Онклина (ATP 158). Поединок длился 1 час 50 минут и завершился победой Сачко с одинаковым счетом в обоих партиях — 7:5, 7:5.

В следующем раунде квалификации Сачко сыграет против испанца Пабло Льямаса Руиса (ATP 18). Ранее спортсмены между собой не играли.

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