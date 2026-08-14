Сергій Разумовський

Дарія Снігур (WTA 45) здобула перемогу над Юлією Стародубцевою (WTA 78) в українському дербі першого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Матч тривав два сети та завершився на користь Снігур із рахунком 6:4, 6:3.

Початок зустрічі виявився рівним. Тенісистки по черзі брали свої подачі, обмінюючись виграними геймами до рахунку 3:3. Після цього Снігур змогла додати в ключовий момент і виграла два гейми поспіль. В одному з них українка реалізувала брейкпойнт, завдяки чому отримала відчутну перевагу в першій партії. Стародубцева намагалася повернутися в боротьбу та скоротити відставання, однак Снігур зберегла контроль над грою. Дарія впевнено довела сет до перемоги – 6:4.

У другій партії Снігур знову активніше розпочала поєдинок і швидко повела в рахунку. Українка виграла три гейми поспіль, створивши комфортний запас перед суперницею. Стародубцева намагалася змінити перебіг зустрічі, але не змогла стабільно протистояти подачам і атакам співвітчизниці. У підсумку Дарія Снігур завершила другий сет із рахунком 6:3 та оформила вихід до наступного раунду турніру в Цинциннаті.

У другому колі українка зіграє проти американки Медісон Кіз. Представниця США посідає 24-те місце у світовому рейтингу та отримала 20-й номер посіву на турнірі. Їхній матч запланований на суботу, 15 серпня.

Для Снігур і Стародубцевої це була друга очна зустріч у кар’єрі. Перший матч між українками відбувся 2025 року на турнірі в британському Ілклі. Тоді сильнішою також виявилася Снігур, яка здобула перемогу в трьох сетах.

Таким чином, Дарія стала четвертою представницею України, яка вийшла до другого кола змагань WTA 1000 у Цинциннаті. Еліна Світоліна та Марта Костюк, які мають статус сіяних, ще не розпочинали виступи на турнірі. Ангеліна Калініна також пробилася до наступної стадії після перемоги над чешкою Дар’єю Відмановою.

Водночас Юлія Стародубцева завершила виступи в Цинциннаті вже після першого матчу. Раніше на стартовій стадії турнір залишила ще одна українка – Даяна Ястремська, яка поступилася німкені Татьяні Марії.