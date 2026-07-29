Стародубцева не смогла победить Стивенс в первом раунде турнира WTA 250 в Мемфисе
Это была первая официальная встреча теннисисток
около 4 часов назадПодписаться в
Юлия Стародубцева / Фото - Facebook
В ночь на 29 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№62 WTA) сыграла матч в рамках первого раунда турнира WTA 250 в Мемфисе, США.
Юлия со счётом 4:6, 7:5, 2:6 проиграла американке Слоан Стивенс (№307 WTA).
Матч продолжался 3 часа 8 минут. За это время Стародубцева выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки.
Это была первая официальная встреча теннисисток.
Во втором круге Стивенс сыграет с чешкой Дарьей Видмановой.
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