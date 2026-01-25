Олег Гончар

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Australian Open-2026 и покорила три важных достижения.

В 1/8 финала турнира в Мельбурне она уверенно победила седьмую ракетку мира, «нейтральную» россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:2, 6:4.

Для Свитолиной этот выход в четвертьфинал стал повторением её личного рекорда на Australian Open. Ранее украинка доходила до этой стадии в 2015, 2016 и 2025 годах, однако каждый раз останавливалась за шаг до полуфинала.

Победа над Андреевой стала для Свитолиной 33-й в матчах основной сетки Australian Open — это ее лучший показатель на одном турнире Grand Slam. Столько же побед украинка имеет лишь на Ролан Гарросе.

Кроме того, Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира Grand Slam без единого проигранного сета. Ранее ей это удавалось на US Open в 2019 и 2021 годах. В Мельбурне-2026 украинка демонстрирует стабильную и уверенную игру, оставаясь одной из главных сенсаций турнира.