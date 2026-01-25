Свитолина разгромила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open-2026
Элина победила в двух сетах
около 8 часов назад
Еліна Свитолина. Фото: j48tennis.net
В четвертом круге Australian Open-2026 украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) обыграла нейтральную соперницу с российским паспортом Мирру Андрееву (WTA 7).
Свитолина победила со счетом 6:2, 6:4.
Матч длился 84 минуты, за которые Свитолина выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейков.
У Андреевой один эйс, три двойные ошибки и два из девяти реализованных брейков.
Свитолина и Андреева встречались в марте 2025 года. Тогда Элина проиграла россиянке в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Украинка в следующем круге сыграет с американкой Кори Гауфф.
Напомним, в третьем круге Свитолина обыграла другую россиянку.
