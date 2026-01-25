Олег Гончар

В четвертом круге Australian Open-2026 украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) обыграла нейтральную соперницу с российским паспортом Мирру Андрееву (WTA 7).

Свитолина победила со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 84 минуты, за которые Свитолина выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейков.

У Андреевой один эйс, три двойные ошибки и два из девяти реализованных брейков.

Свитолина и Андреева встречались в марте 2025 года. Тогда Элина проиграла россиянке в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Украинка в следующем круге сыграет с американкой Кори Гауфф.

Напомним, в третьем круге Свитолина обыграла другую россиянку.