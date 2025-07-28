Свитолина начнет турнир в Монреале матчем против россиянки
Украинка встретится с Камилой Рахимовой
около 11 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начинает с второго круга на хардовом турнире категории WTA 1000 в Монреале (Канада).
Первой соперницей украинской теннисистки станет россиянка Камилла Рахимова (WTA 62).
В стартовом матче Рахимова одержала волевую победу над местной теннисисткой Кайлой Крос (WTA 262) — 4:6, 6:3, 6:2.
Это будет первая очная встреча Свитолиной и Рахимовой на профессиональном уровне.
Стародубцева победила Ван Яфань в драматичном матче на турнире в Торонто.
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