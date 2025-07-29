Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлениями от работы с известным парфюмером Антуаном Ли, который создавал аромат специально для нее. Слова приводит ВТУ.

Встреча с Антуаном была очень особенной. Он — топ в своей нише, поэтому сотрудничество с ним стало ценным опытом. Мы много общались, обсуждали детали ароматов, нюансы между масс-маркетом и нишевыми композициями. Было интересно узнать, как все это создается изнутри. Елина Свитолина

По словам Свитолиной, парфюм получился унисекс — его могут носить и женщины, и мужчины. В создании аромата она учитывала предпочтения не только свои, но и своей семьи.

Это аромат с характером. Я хотела, чтобы он был личным, с элементами семейной истории. Советовалась с родителями — для меня это важно. Елина Свитолина

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