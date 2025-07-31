Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№73 WTA) сыграла матч второго раунда турнира WTA 1000 в Монреале.

Юлия со счетом 6:1, 6:1 победила представительницу Польши Магдалену Фрэх (№25 WTA).

Матч длился 1 час и 8 минут. За это время Юлия 2 раза подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала 5/12 брейк-пойнтов.

Это была их третья личная встреча. Полька ведет в противостоянии – 2:1.

В третьем раунде Стародубцева сыграет против датчанки Клары Таусон (№19 WTA).

Напомним, Дарья Снигур обыграла пятую сеяную на пути к четвертьфиналу турнира в Польше.