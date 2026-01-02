Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, какой фактор считает одним из самых важных для успешных выступлений в Туре. Украинку цитирует btu.org.ua:

Безусловно, ментальный аспект играет в теннисе очень большую роль – возможно, даже ключевую. Потому что важны не только сами матчи, но и постоянные переезды. Нужно быть постоянно психологически включенным от недели к неделе, выступая в туре. Это сильно истощает и тело, и голову, просто само состояние «быть в Туре» требует огромных ресурсов.

Нужно оставаться свежей, быть сильной, иногда приходится просто перетерпеть несколько трудных недель и сложных моментов. То же самое касается травм - чтобы пройти через такие периоды, нужно много терпения.

Я считаю, что крайне важно иметь рядом правильных людей, окружать себя хорошими, поддерживающими людьми. Мне повезло, что рядом со мной все эти годы был Гаэль.

В конечном итоге все сводится к тому, чтобы найти именно те способы и подходы, которые подходят лично тебе.