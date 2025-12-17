Команда Свитолиной обыграла команду Костюк на старте World Tennis League
Первая ракетка Украины дважды победила Марту
1 день назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (14 WTA) одержала победу над соотечественницей Мартой Костюк (26 WTA) в матче Мировой теннисной лиги (WTL), которая проходит в индийском Бангалоре.
Поединок длился 45 минут. В течение встречи Свитолина не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Костюк также завершила матч без подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла использовать два из семи шансов на брейк.
World Tennis League 2025
Элина Свитолина (Ястребы) — Марта Костюк (Коршуны) 7:5
С общим счетом Ястребы одержали победу над Коршунами — 25:21.
Элина Свитолина/Маая Реватхи - Марта Костюк/Анкита Райна 7:5
Денис Шаповалов/Юки Бхамбри - Дхакшинесвар Суреш/Ник Кирьиос 4:6
Денис Шаповалов - Дхакшинесвар Суреш 7:5
