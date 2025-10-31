Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как изменилась её жизнь после рождения дочери Скаи. Слова теннисистки приводит btu.org.ua.

О переменах в рутине после рождения дочери

Мой распорядок особо не изменился. Во время турниров я всё равно просыпаюсь рано. Но теперь утра стали особенными, потому что я завтракаю с дочерью. Это очень милый момент, который мы проводим вместе, короткая тишина перед тем, как начнётся сумасшедший ритм дня. Она идёт в парк, я – на матч, и всё снова набирает обороты. Но утро – это наше особенное время, когда мы по-настоящему близки.

О моментах, когда дочь проявляет характер

У неё однозначно есть характер, сильный характер. Каждый день она говорит мне и Гаэлю, что она будет надевать сегодня. Она точно знает, какую одежду хочет выбрать. Она обожает цвета, бабочек, все эти «девичьи» вещи. Когда я покупаю что-то без неё, отправляю фото Гаэлю, а он показывает ей – и она решает, нравится ей или нет. Она очень общительная. Я вспоминаю себя, и я была совсем не такая, я боялась детей, боялась взрослых. Так что, это, наверное, у неё от Гаэля. Она легко общается со всеми, она очень открыта. Её детство – совсем не такое, как у меня.

О связи мама-дочь

Она особенная, конечно. Я очень ценю те моменты, когда я чувствую, что мы только вдвоём, в своём маленьком мире.

Свитолина также рассказала, что иногда Гаэль Монфис усложняет ей жизнь.