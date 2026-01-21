Свитолина прокомментировала победу во втором раунде Australian Open-2026
В Мельбурне Элина выиграла в двух сетах
1 день назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) прокомментировала победу над представительницей Польши Линдой Климовичовой (WTA 134) во втором круге Australian Open-2026.
По словам Свитолиной, матч оказался непростым, поскольку соперница продемонстрировала качественный и агрессивный теннис.
«Линда сыграла очень-очень хорошо. Она сильно била по мячу, и, конечно, всегда непросто играть против соперницы, с которой ты ранее не встречалась и которая только начинает выступать в туре. В таких ситуациях все сводится к тому, чтобы найти правильные решения и подобрать ключи к игре. Я очень рада, что смогла довести матч до победы в двух сетах».
Напомним, Элина уверенно обыграла Климовичову в двух сетах и вышла в третий круг Australian Open-2026.
