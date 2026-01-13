Денис Сєдашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в эксклюзивном комментарии «Первому теннисному подкасту» подвела итоги своей победы на турнире серии WTA 250 в Окленде.

По словам украинской спортсменки, соревнования в Новой Зеландии были непростыми, однако очень полезными с точки зрения подготовки и проверки собственного состояния после паузы.

Турнир был непростым, но, на мой взгляд, классным. Я ехала туда, чтобы открыть сезон и сыграть несколько матчей, ведь в конце прошлого года пропустила несколько месяцев. Хотелось посмотреть на свой уровень и ментальное состояние. Мне кажется, что я сыграла много классных матчей — соперницы были очень мотивированы, иногда играли даже выше своего уровня, поэтому я рада, что смогла пройти этот путь. Еліна Свитолина

Свитолина также рассказала, что перед стартом соревнований не имела завышенных ожиданий из-за проблем со здоровьем, которые существенно повлияли на подготовку:

Когда я ехала в Окленд, у меня не было каких-то ожиданий. После выставочного турнира в Индии я очень заболела и не тренировалась 10 дней, поэтому не знала, чего ожидать от себя. Каждый матч был для меня возможностью снова найти свой уровень и боевой ментальный настрой, и я рада, что все сложилось очень позитивно. Елина Свитолина

Победный уикенд украинского спорта: титул в теннисе, прорыв в биатлоне и серебро Кубка мира.