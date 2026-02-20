Світолина рассказала, от чего зависит результат матча с Гофф.
Элина надеется, что сможет пробиться в финал турнира в Дубае
1 день назад
Фото: j48tennis.ne
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира WTA1000 в Дубае с Коко Гофф. Украинку цитирует btu.org.ua:
В Мельбурне я показала отличную игру, но сейчас это уже новый матч, новая глава. Мне нужно восстановиться, быть готовой физически, потому что это будет очень энергозатратный поединок. Мне придется серьезно поработать над тактикой против нее, постараться показать свою лучшую игру и, надеюсь, получить шанс сыграть здесь в финале.
