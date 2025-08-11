Олег Гончар

Во втором круге турнира WTA 1000 украинка Элина Свитолина (WTA 13) проиграла чешке Барборе Крейчиковой (WTA 80) со счетом 6:2, 4:6, 3:6.

Матч длился 124 минуты, в течение которых теннисистки совершили по четыре двойные ошибки. При этом Элина допустила четыре двойные ошибки против 12 у соперницы.

Также Свитолина использовала пять из 14 брейков против шести успешных брейков из 12 у Крейчиковой.

Это был третий матч теннисисток и третья победа Крейчиковой.

Напомним, Марта Костюк снялась с турнира в Цинциннати после разгромной победы.