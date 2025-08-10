Вторая ракетка Украины Марта Костюк в Instagram сообщила, что из-за повреждения запястья не сможет продолжить выступления на турнире в Цинциннати:

Травма запястья, которую я получила в Монреале, была настоящим испытанием в последние дни. Я отдала все, чтобы быть готовой к Цинциннати. Благодаря помощи моей невероятной команды мне удалось выйти на корт и завершить свой матч вчера.

Соревноваться, несмотря на боль, было очень важно, но мне нужно прислушиваться к своему телу. Я сосредоточусь на восстановлении, укреплении и возвращении готовой.

Спасибо, Цинциннати.

До встречи, Нью-Йорк.