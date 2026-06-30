Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) прокомментировала свой старт на Wimbledon-2026 матчем против соотечественницы Дарьи Снигур (77 WTA). Её слова передает «Суспильне Спорт».

В Бад-Хомбурге матч был очень сложным — я где-то больше напряглась, чтобы его выиграть. Когда на следующей неделе уже GrandSlam, то хочется быть в хорошей форме и не иметь проблем. Поэтому решили сняться и подготовиться лучше к Лондону.

Я сыграла здесь довольно много матчей — как хороших, так и не очень. Поэтому есть опыт матчей и понимание, какие они могут быть. Трава — это немного рулетка, если так можно сказать. Бывают моменты, когда розыгрыши не находятся под твоим контролем. Нужно просто принимать это, двигаться дальше и стараться как можно лучше отыграть каждый розыгрыш.